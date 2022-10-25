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Motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada

Motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada

Kocaeli'de yolcu otobüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölcük ilçesi D-130 Karayolu İzmit istikameti Şehitler Mahallesi İskele yolu Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Şengür idaresindeki 41 ALB 269 plakalı motosiklet ile A.Ç. yönetimindeki 41 BU 902 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Ali Şengür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktan dönmek isteyen motosiklet sürücüsüne hızla gelen yolcu otobüsünün çarptığı görülüyor.

Cihan Atik - Adil Özdemir
 

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