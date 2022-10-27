İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kameralara yansıdı

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kameralara yansıdı
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kameralara yansıdı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün ölümden döndüğü kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kameralara yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet kavşaktan dönen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hüseyin Çalışkan

İLGİLİ HABER
Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı Üniversitelilerin derse yetişme telaşı kazayla bitti: 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Bursa-Orhangazi yolunda kaza: 5 yaralı Bursa-Orhangazi yolunda kaza: 5 yaralı
İLGİLİ HABER
Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü ! Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü !

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.