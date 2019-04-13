Motosiklet sürücüsünün servis aracına çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar kamerada

Üsküdar Çengelköy'de bir yol üzerinde seyir halinde olan servis sürücüsü bir anda direksiyonu kırarak hatalı dönüş yapmaya kalktı. O sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü fren yaparak önündeki servis aracına çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Motosiklet sürücüsü tepki gösterse de dikkatsiz servis şoförü yoluna devam etti. Daha sonra servis aracı sürücüsü, kendisini bir süre kovalayan motosikletliden özür diledi.

Dikkatsiz sürücünün trafikte faciaya davetiye çıkardığı anlar motosikletlinin kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü yolda ilerliyor, öndeki servis aracı 'U' dönüşü yapmak için bir anda direksiyonu kırıyor, motosiklet sürücüsü öndeki servis aracına çarpmaktan son anda kurtuluyor. Ardından motosiklet sürücüsü servis aracı sürücüsünün peşinden gidiyor ve sürücü motosikletliden özür diliyor.