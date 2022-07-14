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Motosiklet sürücüsünün tehlikeli gösterisi yarım kaldı

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli gösterisi yarım kaldı
Motosiklet sürücüsünün tehlikeli gösterisi yarım kaldı

Adana’da motosikletin önünü kaldırarak süren bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli gösterisi yarım kaldı - Tıkla İzle

Kent merkezinde akşam saatlerinde arkasında arkadaşı olan bir kişi motosikletin önünü kaldırıp gitmeye başladı. Bu anları ise trafikte otomobili ile seyir halinde olan şahıslar cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Bir süre motosikletin önünü kaldırıp giden sürücü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonucu sürücü ve arkasındaki şahıs yere düşerken, motosiklet de kayıp yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Motosiklet fazla hızlı olmadığı için kazadan sonra sürücü ve arkadaşı yaralanmadı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Mehmet Turaçcı

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