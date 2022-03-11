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Motosiklet tamircisine pompalı tüfekle saldırı kameraya yansıdı

Motosiklet tamircisine pompalı tüfekle saldırı kameraya yansıdı
Motosiklet tamircisine pompalı tüfekle saldırı kameraya yansıdı

Ankara’da arkadaşlarının husumetli olduğu kişinin iş yerine giden şahıslar, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayla ilgili 3 kişi yakalanırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosiklet tamircisine pompalı tüfekle saldırı kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda bir motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay Kılıç'ın kız arkadaşını 5 ay önce darp ettiği iddiası ile Kılıç ile Okan G. arasında husumet oluştu. Okan G., yanındaki Muhammed K., Muhammed G. ve Eyüp B. ile plakasız araçla telefonda tehdit ettiği Kılıç'ın iş yerine geldi.

İş yerinde bir süre konuştuktan sonra şüpheliler araçlarına bindi. Ön koltukta oturan Muhammed K., pompalı tüfekle tamir atölyesinin önünde duran Çağatay Kılıç'a tek al ateş açtı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına da an be an yansıdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Oğuzhan Halil Özbek - Ali Nargüner
 

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