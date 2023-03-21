Motosiklet tır dorsesinin altına yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikameti Kaşkal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kassam Mustafa idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sol şeritteyken kontrolden çıkan motosiklet, savrularak orta şeritte seyir halinde olan İsmail Ş. hakimiyetindeki İveco marka 41 F 6648 plakalı tırın dorsesine yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kassam Mustafa'nın hayatını kaybettiği tespit edildi, kardeşi Bessam Mustafa ise ambulansa alındı. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, güvenli geçişleri sağlamak adına trafiği kontrollü şekilde tek şeritten ilerletti.

Mustafa Taşören

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