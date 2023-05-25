İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet tıra ok gibi saplandı: Motokurye hayatını kaybetti

Motosiklet tıra ok gibi saplandı: Motokurye hayatını kaybetti
Motosiklet tıra ok gibi saplandı: Motokurye hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile otobüsün kaza yapması neticesinde kontrol amaçlı araçlar sağa çekerken ikinci bir kaza yaşandı. Seyir halinde olan bir motosiklet, sağa çeken tıra ok gibi saplandı. Kazada motokurye kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet tıra ok gibi saplandı: Motokurye hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, Gebze ilçesi D100 Kara Yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 DED 769 plakalı tır, 41 P 1557 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kontrol amaçlı araçlar sağa çekilirken o esnada seyir halinde olan Gürkan D. idaresindeki 41 AJL 404 plakalı motosiklet tıra arkadan çarptı. Motosiklet tıra ok gibi saplanırken motokurye Gürkan D. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Gürkan D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çağrı Gökdemir - Mert Gürenç - Hakan Öztürk
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.