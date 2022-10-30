Motosiklet tutkunları 3 bin rakımda adrenaline doydu

Erzincan'da motosiklet tutkunu 16 kişilik bir grup günün ilk ışıklarıyla birlikte motosikletleriyle yola koyularak unutulmaz bir gün yaşadı. Erzincan Enduro Motor Grubu üyeleri, 3 bin 128 rakım ile Doğu Anadolu'da en yüksekte bulunan ve halk arasında Üç Göller olarak bilinen göllerin etrafında doyasıya eğlenmenin ve maceranın tadını çıkardı.

Zaman zaman zorlu doğa şartlarıyla baş başa kalan kros motorlu grup dağları tepeleri aşarak hedeflerine ulaşmanın sevinciyle de göl etrafında şarkı söyleyerek oynamaya başladı. Motosiklet tutkunlarının hedefinde daha önce hiç ayak basılmamış bölgelere giderek kros motorlarını orada sürmek ve rekorlara imza atmak var. Daha önceleri yalnızca helikopterin gittiği Merk Yaylası'na giden ekip bu kez o yayladan 500 metre daha yükseklikte bulunan Üç Göller'e gitti.

Doğa harikası bölgeyi havadan drone ile de görüntüleyen motosiklet tutkunları muhteşem manzarayı gözler önüne serdi. Göl manzarası karşısında motosiklet sürmenin keyfini yaşayan ekip zaman zaman da rampada birbirleriyle yarıştı.

Emin Ferhat Sevilir



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