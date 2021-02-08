Motosiklet üzerinde ilginç anlar: 2 metrelik raf standı sürüyerek taşıdılar

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü Kadıköy Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir motosiklet üzerinde seyir halinde olan kasksız iki kişiden arkada duran şahıs yanlarına aldıkları yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını iki eliyle tutup, sürüyerek taşımaya çalıştı. Öte yandan, motor sürücüsünün ve arkasındaki şahsın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Yaşanan o ilginç anlar ise çevredeki bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdul Samet Kaya

