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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk! 2'si çocuk 4 kişi...

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk! 2'si çocuk 4 kişi...
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk! 2'si çocuk 4 kişi...

Bursa'da ana cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklette 2'si çocuk 4 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk! 2'si çocuk 4 kişi... - Tıkla İzle

Ankara yolunda aynı motosiklet üzerinde 2'si çocuk 4 kişilik ailenin yolculuğu görenleri şaşırttı. 2 kişilik motosiklette bir çocuğunu kucağına, diğer çocuğunu da eşinin arkasına alarak ana cadde üzerinde yolculuk yapan sürücü, sinyalsiz şerit değiştirmesi, minibüs ve otobüslerin arasından geçerek kendisi ve çocuklarının hayatını hiçe saydığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı. Motosiklet üzerinde bulunan hiç kimsede kask bulunmaması ise görenleri hayrete düşürdü.
Bursa-Ankara yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.  

Serkan Akkuş-Fatih Çapkın

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