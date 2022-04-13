İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da motosiklet üzerinde seyir halindeyken polis tarafından şüphe üzerine durdurularak üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Motosiklet üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları motosiklette bulunan Ö.K. (27) ve U.A.'nın (28) üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada üzerlerinde 145,60 gram bonzai (kannabnoid) maddesi ele geçirilen Ö.K. ve U.A. gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muhammer Ay

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.