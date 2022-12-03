Motosiklet yaşlı adama çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve yola koşarak çıkan 92 yaşındaki Hüseyin T.'ye sanayiden ilçe merkezi istikametine Recep E. idaresinde motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve park halindeki aracın altına sürüklenen yaşlı adama olay yerine çağrılan 112 ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Salih Bilal Aslan

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