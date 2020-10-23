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Motosiklet yayaya çarpıp kaçtı

Motosiklet yayaya çarpıp kaçtı
Motosiklet yayaya çarpıp kaçtı

Adana’da 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü yayaya çarpıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Motosiklet yayaya çarpıp kaçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki Orhan Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Muhittin Sertdal (59), yolun karşısına geçmek isterken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazadan sonra sürücü motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekip, bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek zanlının 01 MA 6501 plakalı motosikletle yaklaşık 2 kilometre uzaklaştıktan sonra bir eve girdiğini belirledi. Polis, adrese operasyon düzenleyerek, Suriye uyruklu sürücü N.B. (15) ile motosikletin sahibi babası Ömer B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba savcılıkça, oğlu ise mahkemece ev hapsi cezası verilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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