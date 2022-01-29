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Motosiklete bağladığı kızaklarla çocukları karda eğlendirdi

Motosiklete bağladığı kızaklarla çocukları karda eğlendirdi
Motosiklete bağladığı kızaklarla çocukları karda eğlendirdi

Erzincan'da kar ve yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, motosikletin arkasına bağlanan kızakla eğlenceli anlar yaşadı.

Motosiklete bağladığı kızaklarla çocukları karda eğlendirdi - Tıkla İzle

Erzincan merkeze bağlı Değirmenli köyünde ikamet eden Mehmet Kurtaran, karla kaplı köyün sokaklarında çocukları motosikletin arkasına bağladığı kızakla kaydırarak eğlendirdi.

Motosikletle kızak keyfi yaşayan çocuklar çok eğlendiklerini söyledi.

Yarıyıl tatilinde çocuklara kar keyfi yaşatan Mehmet Kurtaran ise, “Tatil boyunca çocuklarımıza hem eski eğlenceleri hatırlatmak hem de fiziki hareketliliklerini sağlamak için bu şekilde kızakla kaymalarını sağlıyorum. Çocuklarımız gayet mutlu oldular. Hareketli sporlar çocuklar için hem fiziki hem ruhi yönden gelişimlerine katkıda bulunuyor” dedi.
 

Emin Ferhat Sevilir
 

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