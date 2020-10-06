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Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar

Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar
Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar

E-5 karayolu Kadıköy mevki'inde plakasız bir motosiklet ile tehlikeli şekilde yolculuk yapan 2 kişi yürekleri ağza getirdi. Korona virüse karşı önlem amacıyla maske takan şahıslar, kask takmayarak canlarını hiçe saydı. Tehlikeli motosiklet yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosiklete binerken maske taktılar, ama kask takmadılar - Tıkla İzle

E-5 karayolu Kadıköy mevki'inde, plakasız bir motosiklet ile seyahat eden 2 kişi tehlike oluşturdu. Korona virüsüne karşı maske takan, trafikte ise plakasız, kasksız ve dengesiz bir şekilde tehlikeli yolculuk eden 2 kişinin şans eseri kaza yapmadan düşmemesi olası bir faciayı önledi. Tehlikeli şekilde yolculuk edenleri gören diğer sürücüler adeta şoke oldu. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan kişilerin el sallayarak diğer sürücülere tepki göstermesi ise dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu tarafından kaydedildi.

Aykut Zor
 

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