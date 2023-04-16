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Motosiklete çarptı, bırakıp kaçtı

Motosiklete çarptı, bırakıp kaçtı
Motosiklete çarptı, bırakıp kaçtı

Çorum'da motosiklete çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahabey Caddesi'nde seyir halindeki plakası alınamayan bir otomobil, Taha M. idaresindeki 06 BDL 510 plakalı motosiklete çarparak uzaklaştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eray Uzun

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