Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yapan gençler, polisi görünce yaya olarak kaçtılar

Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Antalya'da iki ayrı motosikletli gencin hayatlarını hiçe sayarak karayolunda yaptıkları akrobasi hareketi pes dedirtti. Aksu'dan Antalya yönüne plakasız ve kasksız motosikletleriyle giden iki sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan iki gencin hızının zaman zaman 70 kilometreyi geçtiği görüldü. Sürücülerinden birinin o şekilde motosikleti tek elle kullandığı anlar da görüntülendi. İki sürücünün yüzüstü yatarak motosikletle seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Aksu ilçe merkezine kadar şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk yapan iki genç daha sonra gözlerden kayboldu.

Uygulama noktasını görünce motorları bırakıp yaya olarak kaçan gençler kayıplara karışırken, motosikletler trafik görevlilerince otoparka çekildi. Motosikletlerin, yapılacak işlemin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.