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Motosikleti bağlanınca dehşet saçtı

Motosikleti bağlanınca dehşet saçtı
Motosikleti bağlanınca dehşet saçtı

Malatya’da motosikleti bağlanan şüpheli, trafik polislerine kurusıkı tabancayla ateş açtı. Mermi polis aracına isabet ederken, zanlı ise gözaltında aldı.

Edinilen bilgiye göre, Arap Osman Kavşağı'nda trafik polisleri durdurdukları bir motosikletli sürücüye evrakları eksik olması nedeniyle ceza keserek motosikleti bağladı. Duruma öfkelenen M.G. isimli genç sürücü yaklaşık bir saat sonra Turgut Temelli Alt Kavşağı'nda seyir halindeki bir polis otosuna silahla ateş açtı. Bir merminin isabet ettiği polis aracından hemen inen ekipler, şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada şüphelinin elindeki silah bir el daha ateş alarak mermi yere isabet aldı. Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kurusıkı tabancayla da el konuldu. 

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre delil çalışması yaptı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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