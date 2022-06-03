Motosikleti böyle çaldı

Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Gökmeydan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibinin kısa süreliğine apartman önünde bıraktığı 26 ABV 420 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda yüzünü maskeyle gizleyen motosiklet hırsızının defalarca etrafı kontrol ettiği görüldü. İlk önce motosiklete binen daha sonra bir aracın sokağa girdiğini görüp uzaklaşan hırsız, ikinci denemesinde yaklaşık 20 bin lira değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Yaklaşık 10 dakika sonra evden çıktığında adeta şok geçiren motosiklet sahibi, olayı emniyet güçlerine bildirdi. Çalınan motosikletin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Ali Furkan Çetiner

