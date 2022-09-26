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Motosikleti çalınan halk ozanı şiirle şikayetçi oldu şiirle teşekkür etti

Motosikleti çalınan halk ozanı şiirle şikayetçi oldu şiirle teşekkür etti
Motosikleti çalınan halk ozanı şiirle şikayetçi oldu şiirle teşekkür etti

Adana’da motosikleti çalınan halk ozanı polise şiirle şikayetçi olurken, motosikleti bulunup zanlılar yakalanınca da şiirle teşekkür etti.

Motosikleti çalınan halk ozanı şiirle şikayetçi oldu şiirle teşekkür etti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Mayıs günü saat 03.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Halk ozanı Yunus Tömen (49), motosikletini apartmanın bahçesine park edip, evine gitti. Sabah saatlerinde bahçeye inen Tömen, motosikletini yerinde göremeyince polise şiirle ihbarda bulundu. Tömen, motosikletinin bulunması için İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye de şiir yazdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, yüzünü cerrahi maske ve kapüşonla gizleyen iki kişinin, düz kontak yaparak çalıştırdığı motosikletle apartmandan ayrıldığı, bir kişinin de dışarıda gözcülük yaptığı görüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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