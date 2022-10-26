Motosikleti çalınan minik çocuğa büyük jest

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve hobi amaçlı Enduro yarışlarına katılan Türker Burak Tezcan'ın 4 yaşındaki oğlu Göktürk'ün, geçtiğimiz günlerde cross motosikleti kaldıkları evin apartmanından çalındı. Babası gibi yarış tutkunu olan Göktürk, kreşten geldiğinde apartmanda motosikletini göremedi. Göktürk'ün durumu annesi Eda Tezcan'a bildirmesinin ardından motosikletin çalındığı fark edilirken, baba Türker Burak Tezcan, polise giderek şikayetçi oldu. Motosikletinin çalınmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan minik Göktürk'ün elinde ise sadece kaskı kaldı.

Kenan Sofuoğlu minik Göktürk'e jest

Motosikleti çalınan minik Göktürk'ten haberi olan AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, aileye ulaşarak Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki pistine davet etti. Sabah saatlerinde bölgeye gelen aile Sofuoğlu ile bir araya geldi. Minik Göktürk ile görüşen Sofuoğlu, pistte bir süre sürüş eğitimi verdikten sonra oğlu Zayn'ın motosikletini kendisine hediye etti. Hediyesinin mutluluğunu yaşayan minik Göktürk daha sonrasında Zayn ile birlikte sürüş yaptı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya



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