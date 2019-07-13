Motosikleti çalmak için 3 defa geldiler

Olay, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle işten gelen Serkan Çorapçı, motosikletini evinin önüne kilitleyip evine çıktı. Saat 21.30 sıralarında gelerek keşif yapan iki kişi gece 03.15 sıralarında tekrar gelerek motosikleti çalmaya çalıştı. Motosiklet devrilince panikleyen 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Yarım saat sonra tekrar gelen şüpheliler, yanlarındaki demir makasıyla kilidi kesip, motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

“Bu benim başıma gelen ikinci olay”

Demir atölyesinden çalışan ve motorunu çalışanlara “emek hırsızları” diyen Serkan Çorapçı, “Saat 9.30 gibi iki kişi geliyor. Herhalde bir keşif yapıyorlar önden. Onlar sonra gidiyor. 03.15'te iki kişi aşağıdan geliyor. Direksiyon kilidini kırıyorlar. Kilidi kırınca ayaklık kapanıyor ve motor devriliyor. Motor devrilince kaçıyorlar. 03.44 civarı tekrar geliyorlar. Tek hamlede 2 parmak kalınlığındaki motosiklet kilidini kesiyorlar makasla. Aşağı doğru götürüyorlar. Bu benim başıma gelen ikinci olay. 2013 senesinde de bir motorum kapımdan çalınmıştı. Emek hırsızları. Demir atölyesinde çalışıyorum. Ellerim, ciğerlerim toz içinde. Emeğimin karşılığı bu. Emniyete başvurdum. İkinci motorum ama ondan bir şey çıkmayacak muhtemelen” dedi.

“O demir makasları ne işe yarıyor?”

Çalınan motorunun yerine yenisini alacağını ve motosikletin bir tutku olduğunu söyleyen Çorapçı, “İstediğiniz kilidi takın. Devletin bu işe artık ‘dur' demesi lazım. O demir makasları ne işe yarıyor? Nasıl pet şişede mazot alamıyorsanız bu makasların da öyle olması gerekiyor. Nerede kullanacağınıza dair bir izin kağıdıyla alınmalı. Çünkü başka yerde kullanılmıyor bu makaslar. Yine alacağım. Çünkü benim tek zevkim bu iki teker. Ayağımı yerden kesiyor. O rüzgarı suratınızda hissetmek çok farklı bir olay” diye konuştu.

Motosikletin çalındığı o anlar kamerada

Evin önünde kilitli bulunan motosikleti üçüncü denemede çalarak kayıplara karışan hırsızlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların gelerek motosikleti çalmaya uğraştıkları, sonra ise motosikletin düşmesi üzerine kaçtıkları, en son ise motosikleti çaldıkları görülüyor.

Serdar Ünal - Caner Sönmez