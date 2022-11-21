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Motosikleti saniyeler içerisinde çaldı

Motosikleti saniyeler içerisinde çaldı
Motosikleti saniyeler içerisinde çaldı

Adıyaman’da, bisikletle gezinen 3 hırsızın 20 saniye içerisinde motosikleti çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikleti saniyeler içerisinde çaldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kap Cami Mahallesi Tarihi Oturakçılar Pazarı içerisinde park halinde bulunan Mahmut Karaca'ya ait 02 FH 324 plakalı motosikleti gözüne kestiren bisikletli yaşı küçük 3 hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden motosiklete yaklaştı. Motosikleti gözüne kestiren 3 hırsız, 20 saniye içerisinde motosikleti çalarak gözlerden kayboldu. Yaşlanılan hırsızlık anları ise bölgede bulunan iş yeri kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Mahmut Karaca, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahısların yakalanması ve motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Cihan Kizir

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