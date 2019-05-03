'Motosikleti ters yönden sürdün' kavgası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batıken Ö., Yeşilyuva Mahallesi 36004 sokakta motosikletiyle giderken ters yönden gittiğini ileri süren esnafla arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer esnafın araya girmesiyle kavga önlenirken, Müjdat K., Mahmut K. ve Ali G. darp sonucu yaralandı.

Batıken Ö. de evine giderek ağabeylerine yaşadığı olayı anlattı. Bunun üzerine ağabeyleri Kadir Ö. ve Emrah Ö. tüfek alıp kavganın çıktığı yere geldi. Bu arada olay yerine gelen ambulans darp edilen şahıslara müdahale ediyordu. Buna rağmen kardeşler tüfekler ile ateş etti. Açılan ateş sonucu Ahmet A. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralılar ise hastanelere kaldırıldı. Tüm bu anlar yaşanırken ve sonrasında polis çalışma yaparken iki esnafın olayları film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri kısa sürede olaya karışan 3 kardeş ile birlikte 7 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya