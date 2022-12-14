Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan gencin görüntüleri tepki çekti

Kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Bulvarı'nda kasksız genç bir sürücü, plakasız motosikletini yüzüstü yatarak kullanmaya başladı. Son sürat araçların arasında ilerleyen sürücü, hem kendisinin hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı.

Suat Metin

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