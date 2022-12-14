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Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan gencin görüntüleri tepki çekti

Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan gencin görüntüleri tepki çekti
Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan gencin görüntüleri tepki çekti

Antalya’da motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

Motosikleti yüzüstü yatarak kullanan gencin görüntüleri tepki çekti - Tıkla İzle

Kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Bulvarı'nda kasksız genç bir sürücü, plakasız motosikletini yüzüstü yatarak kullanmaya başladı. Son sürat araçların arasında ilerleyen sürücü, hem kendisinin hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı.

Suat Metin

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