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"Motosikletim bozuldu" bahanesi işe yaramadı

"Motosikletim bozuldu" bahanesi işe yaramadı

Bursa'da, 'motosikletim bozuldu, tekerim patladı’ bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL para cezası uygulandı. Ceza uygulanan şahıslardan M.B’ nin ‘ 18 bin TL cezam var nasıl ödeyim ben bu borcu’ demesi dikkat çekti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler, Bursa-Yalova Yolunda uygulama noktasında 16 ARB plakalı motosiklet üzerinde durdurulan 2 gençten, izin belgelerini sordu. Hal ve hareketleri şüphe çekici olan gençlerin  motosiklet üzerinden inmeleri istendi. Daha sonra izin belgelerini olmadığını dile getiren gençler bahaneler uydurmaya başladı. M.B ve İ.S, polis ekiplerine 'Motosikletim bozuldu gelirken tekerleği patladı' şeklinde konuştu.

18 bin TL cezam var
M.B., ise '18 bin TL cezam var ben bu borcu nasıl ödeyeyim işsiz güçsüzüm' diyerek sitem etti
M.B., ve İ.S.,'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.

Gökay Başdan - Berktuğ Öncü
 

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