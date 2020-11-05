Motosikletin aracın altında kalma anı güvenlik kamerasında

Kaza, Nizip ilçesi Prof. Cahir Tanyol Caddesi ile Hastane Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa B. idaresindeki 27 VD 351 plakalı araç, Cahit Tanyol Caddesi üzerinde seyir halindeyken Hastane Caddesi istikametinden gelen 27 NS 406 plakalı Ömer Faruk A. idaresindeki motosiklet bir anda önüne çıktı. Bir anda önüne çıkan motosikleti göremeyen araç sürücüsü motosiklete çarparak durabildi. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Ömer Faruk A., aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayı gören vatandaşların olay yerine koşup aracın altında kalan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için aracı kaldırmaya çalışma anları da görüntülerde yer aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Hanifi Güzel