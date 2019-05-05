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Motosikletin minibüsün altına girdiği işte o kaza anı

Motosikletin minibüsün altına girdiği işte o kaza anı
Motosikletin minibüsün altına girdiği işte o kaza anı

Etiler’de cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, aniden sola dönüş yapınca motosikletliye çarptı. Kontrolü kaybeden motosikletli gencin minibüsün altına girerek yaralandığı an kameralara yansıdı.

Motosikletin minibüsün altına girdiği işte o kaza anı - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz 17 Nisan Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, aniden sola dönüş yapmak istedi. Direksiyonu kıran sürücü, o esnada sollama yapan motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu motosikletin hakimiyetini kaybeden genç, park halindeki minibüsün altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı genci yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet minibüsün altına girdi 

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsü cadde üzerinde seyrederken aniden sola dönüş yapmak için direksiyonu kırıyor. Sürücü o esnada sollama yapan motosikletliye çarpıyor. Hakimiyeti kaybeden sürücü motosikletiyle beraber park halindeki minibüsün altına giriyor. Kaza esnasında kaldırımda bekleyen bir vatandaş ise korkuyla geri kaçıyor.  

Doğan Can Cesur
 

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