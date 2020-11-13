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Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bayburt kent merkezinde motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Bayburt merkez Erzincan köprüsü üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki araç ile motosiklet çarpıştı. Y.T kontrolündeki 06 BR 6601 plakalı motosiklet, A.K yönetimindeki 69 AK 409 plakalı araca dönüş yaptığı esnada çarptı. Seyir halindeki araca hızlı şekilde çarpan motosiklet sürücüsü Y.T. takla attı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Y.T. isimli şahsın yardımına vatandaş koştu. Kazada yaralanan Y.T'ye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Sağlık durumu iyi olan Y.T. gerekli tedavilerin yapılması için hastaneye götürüldü.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Öznur Demir

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