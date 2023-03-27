Motosikletini çalan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı

Güllük Mahallesi Alaç Sokak'taki iş yerinde tost satan Suat Aktaş, paket servisini de motosikletiyle kendisi yapıyor. Siparişi hızlı ulaştırmak için motosikletinin anahtarını üzerinde bırakan Aktaş'ın aracı, tost hazırladığı sırada iş yerinin önünden çalındı. Elinde tostla motosikletinin peşinden koşan Aktaş, bir süre kovaladığı hırsızın dengesini bozarak motosikletten düşmesini sağladı. Düşmenin etkisiyle yerde hırsızla birlikte sürüklenen Aktaş, kaçmaya çalışan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı. Olayın gerçekleştiği anlar sokak güvenlik kameralarınca kaydedildi.

“Biri şaka yapıyor sandım”

Motosikletinin çalınma anını anlatan iş yeri sahibi Suat Aktaş, “Dükkânda tek başıma duruyordum. Paketim hazır olmak üzereydi, ben de dükkânı kapatıp çıkacaktım. Hızlı olsun diye motorun üzerine anahtarımı bıraktım ve içeriye paketi almaya girdim. Tam paketi hazırlarken motosikletin çalıştığını fark ettim. Birisi şaka yapıyor sandım ve kapıdan baktığım zaman hiç tanımadığım birisi vardı. Beni görünce o da panikledi. Gaza basıp kaçmaya çalıştı. Ben de motosikletin arka çantasındaki lastiklerden çekerek dengesini kaybettirdim. Sonrasında lastik kopunca yerde biraz sürüklendim. Sonra o da dengesini kaybetti ve motosikletle birlikte caddeye doğru sürüklendik. Orada da üstüne atlayarak etkisiz hale getirdim ve polislerin gelmesini bekledim” şeklinde konuştu.

Abdullah Güçlü - Ali Furkan Çetiner

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