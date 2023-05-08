Motosikletiyle otomobile böyle çarptı: Son anda kurtuldu

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde cadde üzerinde seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü karşı şeritten gelen otomobilin dönüş yaptığını son anda fark edince frene asıldı. Ani frenin etkisiyle motoruyla birlikte yan yatan sürücü otomobilin altına girmeye ramak kala otomobil sürücüsünün frene basmasıyla durdu. Yaralanan motosikletlinin yardımına otomobil sürücüsü koşarken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri motosikletliye ilk müdahalede bulunurken, sürücünün kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Burak Öztürk

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