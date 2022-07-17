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Motosikletiyle sigara almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Motosikletiyle sigara almaya giderken kazada hayatını kaybetti
Motosikletiyle sigara almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sigara almak için motosikletiyle evinden çıkan 58 yaşındaki adam, otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Motosikletiyle sigara almaya giderken kazada hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, dün gece Seydişehir-Konya karayolunun 13'üncü kilometresi Gevrekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 42 AAJ 291 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki Mehmet Emin Görür (58) idaresindeki 42 ADF 975 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Emin Görür, ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hayatını kaybeden Mehmet Emin Görür'ün Gevrekli Mahallesi'ndeki evinden sigara almak için ilçe merkezine gittiği öğrenildi. Görür'ün hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül

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