Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı

Rasim Ergene Caddesi'nden İlyas Bey Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen sürücüsü belli olmayan otomobil ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki 22 DK 075 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Otomobil sürücüsü, olay yerine gelen vatandaşların uyarılarına rağmen aracıyla kaçtı. Motosiklet sürücüsü F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

İlker Gürel



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