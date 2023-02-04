Motosikletle gelen hırsızlar saniyeler içinde kıyafet çaldı

Olay, Sütlüce Mahallesi Demirkapı Sokak'ta bulunan bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, dükkanın önünde asılı halde bulunan 1 adet şişme yelek ile 1 adet sweatshirtü çalarak kayıplara karıştı. Yoldan geçen bir kişinin söylemesiyle olayı fark eden işletme sahibi Fatma Araba, “İçeriye girdiğim 5 dakikalık sürede şişme yelek ve sweatshirt çaldılar” dedi.
Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut
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