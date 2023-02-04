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Motosikletle gelen hırsızlar saniyeler içinde kıyafet çaldı

Motosikletle gelen hırsızlar saniyeler içinde kıyafet çaldı
Motosikletle gelen hırsızlar saniyeler içinde kıyafet çaldı

Eskişehir’de bir tuhafiye dükkanının önünde asılı halde duran şişme yelek ve sweatshirtü çalarak kayıplara karışan motosikletli 2 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı.

Motosikletle gelen hırsızlar saniyeler içinde kıyafet çaldı - Tıkla İzle

Olay, Sütlüce Mahallesi Demirkapı Sokak'ta bulunan bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, dükkanın önünde asılı halde bulunan 1 adet şişme yelek ile 1 adet sweatshirtü çalarak kayıplara karıştı. Yoldan geçen bir kişinin söylemesiyle olayı fark eden işletme sahibi Fatma Araba, “İçeriye girdiğim 5 dakikalık sürede şişme yelek ve sweatshirt çaldılar” dedi.

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