Motosikletle gelen hırsızlar saniyeler içinde kıyafet çaldı

Olay, Sütlüce Mahallesi Demirkapı Sokak'ta bulunan bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, dükkanın önünde asılı halde bulunan 1 adet şişme yelek ile 1 adet sweatshirtü çalarak kayıplara karıştı. Yoldan geçen bir kişinin söylemesiyle olayı fark eden işletme sahibi Fatma Araba, “İçeriye girdiğim 5 dakikalık sürede şişme yelek ve sweatshirt çaldılar” dedi.

Ali Furkan Çetiner - Bahadır Turgut

İLGİLİ HABER Zeytin hırsızı jandarmadan kaçamadı

İLGİLİ HABER Acemi hırsızlar

İLGİLİ HABER Çaldıkları araçla hırsızlık yaparken yakalandılar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.