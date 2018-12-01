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Motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Motosikletle kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde aynı aileden 3 kişinin bindiği bir motosiklet, kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesinin Lefke kapı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nden gelmekte olan 16 FDV 79 plakalı motosikletin sürücüsü Tuncay T. (56), tali yoldan çıkan Turan T.'nin kullandığı 16 FDD 86 plakalı kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsünün arkasında oturan eşi Zeynep T. (55) düşerek yaralandı. 112 acil ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Zeynep T., ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  

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