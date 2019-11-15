Motosikletle servis minibüsü çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolu Örme Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.E.'nin kullandığı 81 S 1016 plakalı işçi servis minibüsü İstanbul istikametinden döner kavşağa girdiği esnada İstanbul istikametine gitmekte olan A.Y.'nin kullandığı 34 KN 8444 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.Y. ve motosiklette bulunan Ö.Ç. yere savruldu. Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında motosiklet hurdaya dönerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ali Yıldız – Selçuk akyol

