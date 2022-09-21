Motosikletle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: Yaklaşık 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Olay, geçtiğimiz gün Bağcılar Yenimahalle Mahallesi Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Plakasız motosiklet üzerindeki 2 şahsın bir çuval taşıdığını fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, şahıslara "dur" ihtarında bulundu ancak şahıslar ihtara uymayıp kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri ve şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Kısa süren kovalamacada motosikletli şüpheliler, Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde durduruldu.

Şüphelilerden E.I. yakalanırken çuval içerisindeki uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü U.T.C. ise motosikletten atlayıp kaçmaya devam etti. U.T.C. aynı cadde üzerinde kısa sürede yakalandı. Çuvalda toplam 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramada bin 255 TL ile 2 adet telefon geçirildi. Şüpheli şahısların, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.