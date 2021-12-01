Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen motosiklet ambulans ekipleri, yoğun trafikte, yağmur çamur demeden dakikalar içerisinde ihbarlara ulaşıyor.





Bursa'da şu ânda 2 tane olan motosikletli ambulanslar, duruma göre kimi vatandaşa çarşı içinde, kimi vatandaşa ise sahilde müdahale etmek için saniyelerle yarışıyor. Motorize ekiplerin ilk müdahale konusunda çok önemli olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 112 Motorize Ekip görevlisi Ali Faruk Balkan, "Acil çağrı merkezine ilk yardım çağrısı düştüğü ândan itibaren biz hastamıza müdahale edebilmek için zamanla yarışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki acil hastalıklarda erken müdahale sayesinde hastalarımızın hayatta kalma ihtimâli artıyor. Yataklı ambulansların vak'aya ulaşmakta zorlandığı, yoğun trafik, dar sokaklar ve trafiğe kapalı alanlarda motorize ekiplerimiz devre giriyor. Biz trafikte hiç durmadan ilerleyerek hastaya veya yaralıya ulaşıyoruz. Daha sonra duruma göre yataklı ambulanslara hastayı devrediyoruz" dedi.





Motosikletli ekipler olarak sıkı bir eğitimden geçtiklerini belirten Ali Faruk Balkan, "Ancak biz ne kadar dikkatli olursak olalım, vatandaşların da biraz bizleri görmeleri, hissetmeleri gerekiyor. Çünkü siren sesi duyduklarında hiç sağa sola bakmadan sol şeridi boşaltmaya çalışıyorlar. Ancak biz sadece sol şerit değil, ortadan veya en sağdan da gidebiliyoruz. Böyle durumlarda sıkışıyoruz. Acil durumlar sadece sol şerit değildir. Fermuar sistemi de vardır. Onun için ricamız vatandaşlarımızın siren duyduğunda ilk olarak aynalarına bakarak duruma göre hareket etmeleridir" diye konuştu.





112 Motorize Ekip görevlisi Cebrail Gatfar ise, "7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bizim gibi canını dişine takan bütün acil sağlık hizmetleri ekiplerinin 1-7 Aralık Acil Sağlık Haftasını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Bursa'da il genelinde ayrıca bin 157 acil sağlık personeli ile 91 istasyonda 128 ambulans, 6 4x4 kar paletli ambulans, 1 obez ambulansı, 1 dört yataklı ambulans, 2 yenidoğan yoğun bakım ambulansı acil sağlık hizmeti veriyor.



Abdullah Çibir - Samet Doğru

