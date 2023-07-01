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Motosikletli çarptığı aracın altında kaldı

Motosikletli çarptığı aracın altında kaldı
Motosikletli çarptığı aracın altında kaldı

Bahçelievler E-5 karayolunda seyir halinde olan motosikletli, aniden dengesini kaybederek bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, aynı aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Motosikletli çarptığı aracın altında kaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde gerçekleşti. Sağ şeritte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, aniden yolun soluna geçmek istedi. Bu sırada önde bulunan araç, trafik yavaşladığı için fren yapınca motosiklet sürücüsü araca çarpmamak için manevra yaptı. Hakimiyetini kaybeden motosikletli, orta şeritteki bir panelvan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü, aynı aracın altında kalarak ezildi. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise başka bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Volkan Kayalar - Ahmet Uzun

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