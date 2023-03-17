Motosikletli gençlerin trafikte tehlikeli hareketleri

Olay, merkez Nilüfer İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup motosikletli genç trafikte ön kaldırarak ve süratli bir şekilde seyretti. Bir süre böyle giden motosikletli gençler trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye atarak ilerlerken daha sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu.

Motosikletli gençlerin o anları trafikteki bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Ali İhsan Uğur - Abdullah Bozkurt

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