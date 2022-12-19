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Motosikletli gençlerin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada

Motosikletli gençlerin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada
Motosikletli gençlerin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada

Beşiktaş istikametinde bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler sergiledi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Motosikletli gençlerin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Beşiktaş istikametinde yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü arkasında arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken birdenbire motorun ön tekerleğini kaldırarak kendisinin ve arkasındaki kişinin canını hiçe saydı. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen gençlerin o anlarını bir başka vatandaş cep telefonuyla kayda aldı.

Burak Uğur - Volkan Kayalar

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