Motosikletli gençlerin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Beşiktaş istikametinde yaşandı. Bir motosiklet sürücüsü arkasında arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken birdenbire motorun ön tekerleğini kaldırarak kendisinin ve arkasındaki kişinin canını hiçe saydı. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen gençlerin o anlarını bir başka vatandaş cep telefonuyla kayda aldı.

Burak Uğur - Volkan Kayalar

İLGİLİ HABER Erzincan'da tehlikeli yolculuk kamerada

İLGİLİ HABER Ankara’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İLGİLİ HABER Kamyonetteki tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.