Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu kamerada: Seyir halindeyken yanındakine tekme attı

E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde seyreden motosikletli grup, zaman zaman yaptıkları hareketlerle hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye düşürdü. Motosikletini ayağa kalkarak kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Aynı sürücünün yanındaki diğer motosikletliye de tekme attığı görüldü. Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

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