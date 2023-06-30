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Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu kamerada: Seyir halindeyken yanındakine tekme attı

Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu kamerada: Seyir halindeyken yanındakine tekme attı
Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu kamerada: Seyir halindeyken yanındakine tekme attı

E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde seyreden bir grup motosikletli yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye düşürdü. Zaman zaman ayağa kalkan sürücünün, yanındaki diğer motosikletliye tekme atması "bu kadarına da pes artık" dedirtti.

Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu kamerada: Seyir halindeyken yanındakine tekme attı - Tıkla İzle

E-5 Bahçelievler Avcılar istikametinde dün akşam saatlerinde seyreden motosikletli grup, zaman zaman yaptıkları hareketlerle hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye düşürdü. Motosikletini ayağa kalkarak kullanan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Aynı sürücünün yanındaki diğer motosikletliye de tekme attığı görüldü. Motosikletli grubun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

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