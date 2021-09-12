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Motosikletli kadın ölümden döndü

Motosikletli kadın ölümden döndü
Motosikletli kadın ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosiklet, önünde seyir halinde olan otomobile çarptı, sürücüsü ağır yaralandı.

Motosikletli kadın ölümden döndü - Tıkla İzle

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Kübra Öztürk(23) yönetimindeki 48 NG 922 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücü Erkan Çetin(51) Yönetimindeki 16 KMM 33 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan

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