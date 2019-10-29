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Motosikletli kapkaççılar tutuklandı

Motosikletli kapkaççılar tutuklandı
Motosikletli kapkaççılar tutuklandı

Adana'da iki vatandaşın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçtıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 20 gün arayla motosikletle iki kişinin cep telefonunu alıp kaçan kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Polis kapkaç olaylarının meydana geldiği çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede polis kapkaç olaylarını Umut A. (19) ve İbrahim D.'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis yapılan bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlılar evlerine yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Fatih Keçe

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