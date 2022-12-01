Motosikletli polis aracına çarptı, sürücünün havalanıp düşme anı kameraya yansıdı

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çınar idaresindeki motosiklet ara sokağa dönen polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten havalanan sürücü Çınar yere çakıldı, arkasındaki arkadaşı da düşerek yaralandı. Kazaya karışan polis ekipleri de ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Süleyman Cenk İdaye

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