Motosikletliler Binali Yıldırım'a destek ve teşekkür korteji

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım seçim vaatlerinde motorları köprülerden geçişin ücretsiz olacak sözü vermesinden dolayı motorcular teşekkür için bir araya geldi. Büyük Çamlıca Camii'nde bir araya gelen yaklaşık 300 motosiklet sürücüsü buradan Binali Yıldırım'ın yanına gittiler. Camiden hareket eden motorcular havadan görüntülendi. Motosikletliler teşekkürün yanı sıra trafikte can güvenliğine dikkat çekip katil bariyerlerin, motorcu dostu bariyerlerle değiştirilmesini gibi talep mektubu verecekler.

Motosikletlilere eşlik eden AK Partili eski milletvekili Metin Külünk, “Binali Bey ile İstanbul daha büyük başarılara imza atacak. Dolayısıyla o daha büyük başarıların içerisinde en önemli adımlardan birisi de motor ve motorcularımız hayatın bir parçası ve köprü geçişlerinde Binali Ağabey ücretsiz hale getirdi. Motorcu kardeşlerimizle ile Binali Ağabey'e teşekkür etmek için yola çıkacağız” dedi.

Motorcular adına konuşan Kasım Mahmut, “İstanbul Hareketi'nin organizasyonu ile Muhafazakar Motorcular olarak bir araya geldik. 300 arkadaşımız hep birlikte Binali Bey'e teşekkür etmeye gideceğiz. Binali Bey'in köprü geçişlerinin ücretsiz yapacak olması ve ilk defa motorcuları muhatap almasından dolayı kendisine teşekkür edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mustafa Biçer