Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Çatalca Yolu Caddesi'nde motosikletle seyreden bir grup genç, zaman zaman caddede tek teker üzerinde de gitti. İddiaya göre, trafikte tehlikeli hareketler yapan grup ilerlemeye devam ederken bir sürücü virajı alamayıp devrildi, bir başka sürücü de hareket halindeki diğer motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur - Murat Delice

