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Motosikletlinin ölümden döndüğü an kamerada

Motosikletlinin ölümden döndüğü an kamerada
Motosikletlinin ölümden döndüğü an kamerada

Beyoğlu’nda Unkapanı Köprüsü’nden çıkan motosiklet sürücüsü, aynı istikamette seyreden havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsüne çarptı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kameralara yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosikletlinin ölümden döndüğü an kamerada - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz 22 Haziran Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beyoğlu Şişhane Yokuşu Refik Saydam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Unkapanı Köpürüsü'nden çıkan Yakup Ateş idaresindeki 34 BP 2417 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden havalimanına yolcu taşıyan Havaist otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motorun hakimiyetini kaybeden sürücü, yola savruldu. Otobüsün şoförü son bir hamle yaparak direksiyonu sağa kırmasıyla, motosikletli otobüsün altında kalmaktan kurtuldu. Motosikletlinin arkasından seyreden ticari taksi ise frene basarak durdu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU 

Görüntülerde, otobüs ile motosiklet köprünün üzerinde seyrediyor. Köprünün çıkışında motosiklet otobüse çarpıyor. Yere düşen motosikletli, otobüsün altında kalmaktan kurtuluyor. Arkasından gelen taksi ise frene basıyor. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ateş'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeniyle Unkapanı Köprüsü Taksim istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.  

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