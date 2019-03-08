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Motosikletlinin yerde metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Motosikletlinin yerde metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
Motosikletlinin yerde metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Pendik’te motosiklet sürücüsü hızla ilerlediği sırada refüje feci şekilde çarparak yere savruldu. Virajı dönmek için duran minibüse çarpmamak için refüje çarpan motosiklet sürücüsünün kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletlinin yerde metrelerce sürüklendiği kaza kamerada - Tıkla İzle

Pendik Velibaba Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bir minibüs sürücüsü, yolda ilerlediği sırada yolun yan tarafındaki sanayi bölgesine girebilmek için sinyallerini yaktı. Minibüs sürücüsü arkadan hızla gelen motosiklet sürücüsünü fark edip aracını durdururken yoldan hızla gelen motosiklet sürücüsü de minibüse çarpmamak için frene bastı.

Hızla gelen motosiklet sürücüsü yaklaşık 45 metrelik mesafeye rağmen duramadı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yoldaki refüje hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yerde metrelerce sürüklenirken motosiklet de yola savruldu. Daha sonra yerden kalkan sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet hızla adama çarpıyor ve adam yerde sürükleniyor.  

Halit Arslan

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