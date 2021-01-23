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Mozambik'i Eloise fırtınası vurdu

Mozambik'i Eloise fırtınası vurdu
Mozambik'i Eloise fırtınası vurdu

Eloise tropik fırtınası, Mozambik'in en büyük ikinci kenti Beira'da karaya çıktı.

Eloise tropik fırtınası, Mozambik'te karaya çıktı. Ülkenin en önemli limanlarından birine ev sahipliği yapan sahil kenti Beira'da fırtınanın sele ve binalarda hasara yol açtığı bildirildi. Araçların sulara gömüldüğü, bazı binaların duvarlarının çöktüğü ve arazilerin sular altında kaldığı belirtildi. Rüzgarının hızının saatte 160 kilometreye ulaştığı, elektrik hatlarının zarar görmesiyle bazı bölgelerde güç kaynaklarının kapatıldığı aktarıldı. Mozambik Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü (INGD) Başkanı Luisa Meque yaptığı açıklamada, “Beira'da hasar var, ancak yıkımın boyutunu belirlemek için henüz çok erken” ifadelerini kullandı.

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